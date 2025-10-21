Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mattel präsentiert in der am 21.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,06 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,75 Prozent verringert. Damals waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,83 Milliarden USD aus - eine Minderung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mattel einen Umsatz von 1,84 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,44 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch