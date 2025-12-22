Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krebsbehandlung 22.12.2025 08:44:41

AstraZeneca-Aktie: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert

AstraZeneca-Aktie: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert

AstraZeneca hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel verzeichnet.

AstraZeneca
79.00 EUR 1.94%
Kaufen Verkaufen
Bei dem experimentellen Medikament Ceralasertib in Kombination mit der zugelassenen Krebsbehandlung Imfinzi wurde das Hauptziel einer klinischen Spätphasenstudie bei fortgeschrittenem Lungenkrebs nicht erreicht, wie der Konzern AstraZeneca mitteilte.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Ceralasertib-Kombination das primäre Ziel des Gesamtüberlebens im Vergleich zum Behandlungsstandard bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verfehlt habe, so das britische Pharmaunternehmen. Die Kombination aus Ceralasertib und Imfinzi sei im Allgemeinen gut vertragen worden, und es seien keine neuen Sicherheitsbedenken aufgetreten.

Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der Wirkstoffkombination bei Lungenkrebspatienten, die bereits vorbehandelt waren und deren Tumore nicht mehr auf verfügbare Therapien ansprachen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

Von Adria Calatayud

DOW JONES

