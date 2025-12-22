AstraZeneca Aktie 163523 / US0463531089
22.12.2025 08:44:41
AstraZeneca-Aktie: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert
AstraZeneca hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel verzeichnet.
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Ceralasertib-Kombination das primäre Ziel des Gesamtüberlebens im Vergleich zum Behandlungsstandard bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verfehlt habe, so das britische Pharmaunternehmen. Die Kombination aus Ceralasertib und Imfinzi sei im Allgemeinen gut vertragen worden, und es seien keine neuen Sicherheitsbedenken aufgetreten.
Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der Wirkstoffkombination bei Lungenkrebspatienten, die bereits vorbehandelt waren und deren Tumore nicht mehr auf verfügbare Therapien ansprachen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)
Von Adria Calatayud
DOW JONES
