Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag gesucht

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 248,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 45'746 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 249,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 247,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'596'209 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 288,60 USD. Dieser Kurs wurde am 04.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 16,09 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 169,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,93 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 USD, nach 1,02 USD im Jahr 2025. Apple liess sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 124.30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.76 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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