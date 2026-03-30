Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 45’216.14 Punkten aus dem Montagshandel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17.541 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.63 Prozent fester bei 45’904.25 Punkten, nach 45’166.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 45’625.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45’057.28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der Dow Jones mit 48’977.92 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, notierte der Dow Jones bei 48’367.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Stand von 41’583.90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 6.54 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3.19 Prozent auf 185.03 USD), Travelers (+ 2.30 Prozent auf 291.82 USD), Walt Disney (+ 2.06 Prozent auf 94.32 USD), American Express (+ 1.79 Prozent auf 297.49 USD) und Procter Gamble (+ 1.41 Prozent auf 144.72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4.02 Prozent auf 667.43 USD), Cisco (-3.60 Prozent auf 77.04 USD), NVIDIA (-1.40 Prozent auf 165.17 USD), Merck (-1.28 Prozent auf 118.10 USD) und Apple (-0.87 Prozent auf 246.63 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 48’263’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.535 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5.58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch