|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Analysen des Monats
|
31.08.2025 22:30:38
Analysten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial
So haben Experten die Walmart-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die Walmart-Aktie wurde im August 2025 von 23 Analysten unter die Lupe genommen.
23 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,87 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Walmart auf 96,98 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 USD
|23,74
|22.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.08.2025
|UBS AG
|110,00 USD
|13,43
|22.08.2025
|RBC Capital Markets
|106,00 USD
|9,30
|22.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|127,00 USD
|30,95
|22.08.2025
|UBS AG
|110,00 USD
|13,43
|21.08.2025
|RBC Capital Markets
|106,00 USD
|9,30
|21.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|130,00 USD
|34,05
|21.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 USD
|23,74
|21.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 USD
|23,74
|20.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 USD
|23,74
|18.08.2025
|UBS AG
|110,00 USD
|13,43
|15.08.2025
|UBS AG
|110,00 USD
|13,43
|14.08.2025
|UBS AG
|110,00 USD
|13,43
|06.08.2025
|RBC Capital Markets
|106,00 USD
|9,30
|04.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
29.08.25
|Walmart Aktie News: Walmart am Freitagabend in Grün (finanzen.ch)
|
29.08.25