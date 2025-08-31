Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen des Monats 31.08.2025 22:30:38

Analysten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial

So haben Experten die Walmart-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Walmart
76.87 CHF -0.41%
Die Walmart-Aktie wurde im August 2025 von 23 Analysten unter die Lupe genommen.

23 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,87 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Walmart auf 96,98 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.120,00 USD23,7422.08.2025
DZ BANK--22.08.2025
UBS AG110,00 USD13,4322.08.2025
RBC Capital Markets106,00 USD9,3022.08.2025
JP Morgan Chase & Co.127,00 USD30,9522.08.2025
UBS AG110,00 USD13,4321.08.2025
RBC Capital Markets106,00 USD9,3021.08.2025
JP Morgan Chase & Co.130,00 USD34,0521.08.2025
Jefferies & Company Inc.120,00 USD23,7421.08.2025
Jefferies & Company Inc.120,00 USD23,7420.08.2025
Jefferies & Company Inc.120,00 USD23,7418.08.2025
UBS AG110,00 USD13,4315.08.2025
UBS AG110,00 USD13,4314.08.2025
UBS AG110,00 USD13,4306.08.2025
RBC Capital Markets106,00 USD9,3004.08.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com