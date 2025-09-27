|Langfristiges Investment
|
27.09.2025 19:43:09
Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Engagement verlieren können.
Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 78.24 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 2.745 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21.76 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.03.2025 bei 2.538 USD. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6.899 USD.
