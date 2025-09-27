Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’357 0.2%  Dollar 0.7979 -0.2%  Öl 69.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SPS-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern kämpft vor dem höchsten Gericht um Maag-Hallen-Projekt
Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet
Vom holprigen Börsendebüt zum starken KI-Titel: Aktie von NVIDIA-Partner CoreWeave im Fokus
Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss hat wohl zu viele Flight-Attendants angestellt
Suche...
200.- Saxo-Deal
Langfristiges Investment 27.09.2025 19:43:09

Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Engagement verlieren können.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3.508 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 78.24 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 2.745 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21.76 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.03.2025 bei 2.538 USD. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

14:10Finixio Crypto Logo So viel Geld hätten Anleger seit 2015 mit diesen 4 Altcoins verdient
12:27Finixio Crypto Logo Snorter Bot Token: Eine meme-basierte Handelsplattform steigt zur Prominenz auf
26.09.25Finixio Crypto Logo Günstige Altcoins für frühen Einstieg: Zwei Kryptowährungen mit 100x Potenzial
26.09.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Die Zukunft schneller und skalierbarer Bitcoin-Transaktionen
26.09.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Markt wird auf den Boden der Realität zurückgebracht
25.09.25Finixio Crypto Logo BNB-Prognose: Unterstützungsniveaus im Angesicht des bullishen Sentiments
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025