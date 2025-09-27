|Langzeit-Investition
|
27.09.2025 19:43:09
So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hedera-Einstiegs gewesen.
Hedera war am 26.10.2021 0.3908 USD wert. Bei einem HBAR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’558.71 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären gestern 549.17 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.2146 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45.08 Prozent eingebüsst.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 bei 0.042446 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
