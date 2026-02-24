Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’192 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9112 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’150 -1.5%  Bitcoin 49’804 -0.4%  Dollar 0.7734 -0.2%  Öl 70.8 -1.0% 
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

24.02.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich

Amazon Aktie News: Amazon am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 209,70 USD zu.

Amazon
161.84 CHF 2.45%
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 209,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 24'946 Punkten liegt. Bei 210,36 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'850'981 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 258,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Mit Abgaben von 22,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 05.02.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 USD, nach 1,86 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 213.39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 187.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 23.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 11,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

