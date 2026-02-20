Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’831 0.2%  SPI 19’062 0.2%  Dow 49’432 0.1%  DAX 25’247 0.8%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’125 1.1%  Gold 5’050 1.1%  Bitcoin 52’450 1.1%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Novartis1200526Sandoz124359842Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
Diginex-Aktie klettert nach Vereinbarung mit Resulticks - Mögliche Fusion im Blick
Suche...
eToro entdecken

OpenAI Aktie NET0OPENAI01

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Giganten rüsten auf 20.02.2026 17:10:02

NVIDIA-Aktie stärker: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?

NVIDIA-Aktie stärker: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?

In einem wegweisenden Schritt steht der Halbleiter-Primus NVIDIA wohl kurz davor, eine direkte - milliardenschwere - Beteiligung an OpenAI zu finalisieren.

Amazon
161.79 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen
• NVIDIA plant wohl Investition von 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI
• Finanzierungsrunde bewertet OpenAI mit bis zu 830 Milliarden US-Dollar
• Partnerschaft sichert langfristige Abnahme von NVIDIA-Hardware

Strategische Neuausrichtung statt Infrastruktur-Zusage

Der US-Chipkonzern NVIDIA korrigiert angeblich seine Investitionsstrategie gegenüber seinem wichtigsten Kunden OpenAI deutlich. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters erklärte, ersetze das nun geplante Direktinvestment in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar eine im September angekündigte Absichtserklärung. Jene sah ursprünglich vor, bis zu 100 Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre verteilt in die spezifische Infrastruktur von OpenAI-Rechenzentren zu investieren. Laut Berichten der Financial Times vom Donnerstag markiert dieser Schwenk eine Abkehr von starren Meilenstein-Zusagen hin zu einer flexibleren Kapitalbeteiligung.

Diese Entscheidung dürfte die zunehmend symbiotische Beziehung zwischen den führenden Akteuren im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstreichen. Während OpenAI dringend Kapital für die immense Rechenleistung zur Ausbildung neuer Modelle benötigt, sichert sich NVIDIA durch die Beteiligung den Einfluss auf einen der weltweit grössten Abnehmer seiner H100- und Blackwell-Grafikprozessoren. "Sam Altman schliesst die Runde ab, und wir werden definitiv beteiligt sein", betonte NVIDIA-CEO Jensen Huang bereits Ende Januar gegenüber Journalisten, um Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen den beiden Unternehmen zu zerstreuen. Die nun kolportierten 30 Milliarden US-Dollar wären das grösste Einzelinvestment in der Firmengeschichte von NVIDIA.

Bewertungssprung und namhafte Co-Investoren

Die aktuelle Finanzierungsrunde katapultiert die Bewertung von OpenAI in neue Sphären. Mit einem angestrebten Gesamtvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar könnte der Marktwert des Startups auf rund 830 Milliarden US-Dollar steigen, was es zu einem der wertvollsten Privatunternehmen der Welt machen würde. Neben NVIDIA werden weitere Schwergewichte der Tech-Branche als Teilnehmer gehandelt. So berichtete Reuters vorab, dass auch die SoftBank Group und Amazon signifikante Summen beisteuern könnten, um ihre Position im KI-Ökosystem zu festigen.

Ein Grossteil des neuen Kapitals soll wohl unmittelbar in den Erwerb von Hochleistungschips fliessen, um die Entwicklung der nächsten Modellgenerationen voranzutreiben. Interne Quellen, die aufgrund der Nicht-Öffentlichkeit der Verhandlungen anonym bleiben wollten, gaben der Nachrichtenagentur gegenüber an, dass OpenAI trotz eigener Bestrebungen im Chipdesign weiterhin massiv auf die Hardware von NVIDIA angewiesen bleibt. Das Ziel der Runde sei es, die Liquidität für den Aufbau einer globalen KI-Infrastruktur sicherzustellen, deren Kosten Sam Altman langfristig auf mehrere Billionen US-Dollar schätzt. Ein Börsengang von OpenAI wird in Marktkreisen frühestens für Ende 2026 erwartet.

Aktienreaktion: NVIDIA stabilisiert sich nach Volatilität

An den Märkten wurde die Konkretisierung der Investitionssumme mit verhaltener Erleichterung aufgenommen. Die NVIDIA-Aktie konnte an der NASDAQ im Donnerstagshandel die zwischenzeitlichen Verluste eingrenzen und gab letztlich marginale 0,04 Prozent auf 187,90 US-Dollar nach. Am Freitag bewegt sie sich stellenweise 0,97 Prozent höher bei 189,73 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

KI-Wettlauf als Renditekiller? Alibaba-Aktie und BYD nach Pentagon-News im Sinkflug
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger
Glencore-Aktie im Fokus: Berichte über Milliarden-Verhandlungen um Kazzinc

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten