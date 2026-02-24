Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'871.1 0.1%  SPI 19'052 -0.2%  Dow 48'804 -1.7%  DAX 24'992 -1.1%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6'114 -0.3%  Gold 5'171 -1.1%  Bitcoin 48'884 -2.2%  Dollar 1 0.2%  Öl 72.0 0.7% 
FMC-Aktie: Einführung des neuen Dialysegeräts könnte Fresenius Medical Care in 2026 bremsen
Deshalb legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu
Oerlikon-Aktie: Umsatzminus in 2025
dormakaba-Aktie: Umsatz- und Gewinnrückgang - Investition in US-Firma SwiftConnect
Galenica-Aktie: Tochter beendet Produktion in Interlaken
Geändert am: 24.02.2026 08:08:31

SMI vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich merklich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt übernehmen am Dienstag voraussichtlich die Bären das Ruder.

Eine Stunde vor Hsndelseröffnung fällt der SMI um 1,9 Prozent auf 13'613 Punkte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

Eine Stunde vor Handelsstart zeigt der DAX ein kleines Plus von 0,1 Prozent bei 25'030 Punkten.

WALL STREET

An den US-Börsen kam es zum Wochenauftakt zu klaren Verlusten.

Der Dow Jones beendete den Handel bei 48'804,06 Punkten mit einem Abschlag in Höhe von 1,66 Prozent. Bereits zum Handelsstart hatte er sich etwas schwächer gezeigt und war dann im Verlauf immer tiefer abgetaucht.
Der NASDAQ Composite gab letztlich um 1,13 Prozent auf 22'627,27 Zähler nach. Auch er hatte bereits etwas tiefer eröffnet und seine Verluste dann im Handelsverlauf noch deutlich ausgeweitet.

Die Unsicherheit rund um das Zoll-Thema lastete zum Wochenstart auf dem Sentiment. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmässig erklärt hatte, verhängte Trump im Anschluss neue Zölle. Er beruft sich nun auf Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 und erhebt einen globalen Basiszoll von 15 Prozent, der zunächst 150 Tage eingesetzt werden kann, um aussenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu korrigieren.

"Das fügt der Zollgeschichte eine neue Ebene der Unsicherheit hinzu. Wenn die Zoll-Politik diesen Weg weitergeht, könnten wir Ende des Jahres durchaus wieder vor dem Obersten Gerichtshof stehen", sagte Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management. Volkswirte der Deutschen Bank wiesen darauf hin, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag zu verstehen gegeben habe, dass bereits vereinbarte Handelsabkommen in Kraft bleiben und nicht dem neuen höheren Zollsatz unterliegen würden.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war am Montag indes übersichtlich, nach der Startglocke wurde lediglich der Auftragseingang der Industrie für Dezember veröffentlicht. Auch die Berichtssaison legte eine Pause ein. Das Highlight dürften nun die Ergebnisse von NVIDIA für das vierte Quartal sein, die am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht werden. Allgemein wird mit erneuten Rekordzahlen gerechnet. Doch im Fokus stehen der Ausblick sowie die Investitionen. Zuletzt hatten bei anderen grossen Technologie-Konzernen vor allem die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) für Abgabedruck gesorgt.

ASIEN

Die Börsen in Ferost finden am Dienstag keine gemenisame Richtung.

In Tokio fand verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:47 Uhr) einen Gewinn von 1,00 Prozent bei 57'394,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,88 Prozent auf 4'117,70 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 2,16 Prozent auf 26'497,50 Punkte ab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
