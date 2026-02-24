US-Dollar - Ethereum Classic USD - ETC
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|ETC/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
Geändert am: 24.02.2026 08:08:31
SMI vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich merklich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
SCHWEIZ
Am Schweizer Aktienmarkt übernehmen am Dienstag voraussichtlich die Bären das Ruder.
Eine Stunde vor Hsndelseröffnung fällt der SMI um 1,9 Prozent auf 13'613 Punkte.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.
Eine Stunde vor Handelsstart zeigt der DAX ein kleines Plus von 0,1 Prozent bei 25'030 Punkten.
WALL STREET
An den US-Börsen kam es zum Wochenauftakt zu klaren Verlusten.
Der Dow Jones beendete den Handel bei 48'804,06 Punkten mit einem Abschlag in Höhe von 1,66 Prozent. Bereits zum Handelsstart hatte er sich etwas schwächer gezeigt und war dann im Verlauf immer tiefer abgetaucht.
Der NASDAQ Composite gab letztlich um 1,13 Prozent auf 22'627,27 Zähler nach. Auch er hatte bereits etwas tiefer eröffnet und seine Verluste dann im Handelsverlauf noch deutlich ausgeweitet.
Die Unsicherheit rund um das Zoll-Thema lastete zum Wochenstart auf dem Sentiment. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmässig erklärt hatte, verhängte Trump im Anschluss neue Zölle. Er beruft sich nun auf Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 und erhebt einen globalen Basiszoll von 15 Prozent, der zunächst 150 Tage eingesetzt werden kann, um aussenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu korrigieren.
"Das fügt der Zollgeschichte eine neue Ebene der Unsicherheit hinzu. Wenn die Zoll-Politik diesen Weg weitergeht, könnten wir Ende des Jahres durchaus wieder vor dem Obersten Gerichtshof stehen", sagte Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management. Volkswirte der Deutschen Bank wiesen darauf hin, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag zu verstehen gegeben habe, dass bereits vereinbarte Handelsabkommen in Kraft bleiben und nicht dem neuen höheren Zollsatz unterliegen würden.
Die Agenda der US-Konjunkturdaten war am Montag indes übersichtlich, nach der Startglocke wurde lediglich der Auftragseingang der Industrie für Dezember veröffentlicht. Auch die Berichtssaison legte eine Pause ein. Das Highlight dürften nun die Ergebnisse von NVIDIA für das vierte Quartal sein, die am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht werden. Allgemein wird mit erneuten Rekordzahlen gerechnet. Doch im Fokus stehen der Ausblick sowie die Investitionen. Zuletzt hatten bei anderen grossen Technologie-Konzernen vor allem die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) für Abgabedruck gesorgt.
ASIEN
Die Börsen in Ferost finden am Dienstag keine gemenisame Richtung.
In Tokio fand verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:47 Uhr) einen Gewinn von 1,00 Prozent bei 57'394,55 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,88 Prozent auf 4'117,70 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 2,16 Prozent auf 26'497,50 Punkte ab.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|24.02.26
|3P Learning Ltd / Quartalszahlen
|24.02.26
|5N Plus Inc / Quartalszahlen
|24.02.26
|Abacus Group Registered Shs / Quartalszahlen
|24.02.26
|AbCellera Biologics Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|24.02.26
|Acrow Formwork and Construction Services Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|24.02.26
|AdaptHealth Corp Registered Shs -A- / Quartalszahlen
|24.02.26
|Adore Beauty Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|24.02.26
|Africa Oil Corp Registered Shs / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|24.02.26
|Zinsentscheidung der PBoC
|24.02.26
|Arbeitslosenquote
|24.02.26
|Kredit-Indikator
|24.02.26
|Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes
|24.02.26
|Arbeitslosenquote ( Monat )
|24.02.26
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|24.02.26
|Kerninflation erste Monatshälfte
|24.02.26
|Inflation in der ersten Monatshälfte
|24.02.26
|Fed-Mitglied Goolsbee spricht
|24.02.26
|Leistungsbilanz
|24.02.26
|MNB Zinssatzentscheidung
|24.02.26
|ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
|24.02.26
|Redbook Index (Jahr)
|24.02.26
|S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr)
|24.02.26
|Immobilienpreisindex (Monat)
|24.02.26
|Fed-Mitglied Collins spricht
|24.02.26
|FOMC Mitglied Bostic Rede
|24.02.26
|Fed-Mitglied Waller spricht
|24.02.26
|Fed-Mitglied Cook spricht
|24.02.26
|Verbrauchervertrauen
|24.02.26
|Richmond Fed Produktionsindex
|24.02.26
|Businessinventare
|24.02.26
|Großhandelsinventare
|24.02.26
|Dallas Fed Herstellungsindex
|24.02.26
|Auktion 2-jähriger Staatsanleihen
|24.02.26
|Fed-Mitglied Collins spricht
|24.02.26
|FOMC Mitglied Barkin spricht
|24.02.26
|BOK Herstellung BSI
|24.02.26
|API wöchentlicher Rohöllagerbestand
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.1225
|0.0028
|2.36
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich merklich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.