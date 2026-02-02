Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 -0.3%  SPI 18’531 -0.3%  Dow 49’001 0.2%  DAX 24’622 0.5%  Euro 0.9177 0.1%  EStoxx50 5’965 0.7%  Gold 4’923 3.1%  Bitcoin 52’376 7.1%  Dollar 0.7777 0.0%  Öl 67.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
ABB-Aktie stabil: Aktienrückkaufprogramm startet kommenden Montag
Deutsche Telekom-Aktie im Blick: KI-Fantasie und Inklusionsinitiative unter der Lupe
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: Über diese Dividende können sich Sage-Anleger freuen
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Compass Group Aktionären eine Freude
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

158.05
CHF
-15.73
CHF
-9.05 %
14:37:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 13:21:39

Amazon Overweight

Amazon
158.05 CHF -9.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 305 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sprach anlässlich der geplanten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr von einer "Capexapalooza", also etwa einer Investitionssause. Gemeinsam mit Alphabet und Meta gebe es nun einen "Hattrick" der Internetriesen mit massiv aufgestockten Investitionen, wobei die Zahl 200 Milliarden nochmals einen gewissen Schock hervorrufe. Amazon sei wie in der Vergangenheit bereit, kurzfristig Gewinne zugunsten langfristiger Perspektiven zu opfern. Verglichen mit den jüngsten Investitionen hätten Alphabet und Meta aber noch kräftiger aufs Gaspedal getreten. /rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Amazon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Amazon-Kurs >5
Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 222.69 		Abst. Kursziel*:
19.00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 222.37 		Abst. Kursziel aktuell:
19.17%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?