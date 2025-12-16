Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

16.12.2025 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 222,05 USD ab.

Amazon
177.03 CHF -0.47%
Um 20:26 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 222,05 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'013 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 221,14 USD. Bei 223,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 4'118'073 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,59 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 14,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 37,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 180.17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 158.88 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,14 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

