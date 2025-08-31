Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Einschätzungen 31.08.2025 18:00:38

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

So haben Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

ABB
53.78 CHF -0.74%
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im August 2025 von 2 Analysten analysiert.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 53,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 0,68 CHF zum aktuellen SWX-Stand der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 53,68 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.55,00 CHF2,4629.08.2025
RBC Capital Markets51,00 CHF-4,9919.08.2025

Redaktion finanzen.ch


