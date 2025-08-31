|Kurse + Charts + Realtime
|
31.08.2025 18:00:38
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
So haben Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im August 2025 von 2 Analysten analysiert.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 53,00 CHF, was einem erwarteten Abschlag von 0,68 CHF zum aktuellen SWX-Stand der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 53,68 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|55,00 CHF
|2,46
|29.08.2025
|RBC Capital Markets
|51,00 CHF
|-4,99
|19.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: ABB
