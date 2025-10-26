Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’112 -0.3%  Bitcoin 88’344 0.9%  Dollar 0.7955 0.0%  Öl 65.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Reddit-Aktie mit schwachem Oktober - Analyst gibt aber Entwarnung
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Samsung stellt Mini-KI vor: Gefahr für Milliarden-Geschäft von KI-Aktien wie NVIDIA?
Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Suche...
Wertentwicklung im Fokus 26.10.2025 11:03:09

Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

Bei einem frühen Sui-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Sui notierte am 25.10.2024 bei 1.725 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investierten, hätten nun 579.61 Sui im Besitz. Da sich der Wert von Sui am 25.10.2025 auf 2.533 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’468.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46.84 Prozent.

Bei 1.750 USD erreichte die Kryptowährung am 27.10.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025