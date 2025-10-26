Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Sui notierte am 25.10.2024 bei 1.725 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investierten, hätten nun 579.61 Sui im Besitz. Da sich der Wert von Sui am 25.10.2025 auf 2.533 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’468.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46.84 Prozent.

Bei 1.750 USD erreichte die Kryptowährung am 27.10.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net