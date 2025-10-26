|Wertentwicklung im Fokus
|
26.10.2025 11:03:09
Sui: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Bei einem frühen Sui-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Sui notierte am 25.10.2024 bei 1.725 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in SUI investierten, hätten nun 579.61 Sui im Besitz. Da sich der Wert von Sui am 25.10.2025 auf 2.533 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’468.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46.84 Prozent.
Bei 1.750 USD erreichte die Kryptowährung am 27.10.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
