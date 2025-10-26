Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Aptos verlieren können.

Aptos war gestern vor 1 Jahr 8.865 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 11.28 Aptos im Depot. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 3.314 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37.38 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 62.62 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 3.190 USD und wurde am 22.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

