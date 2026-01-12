Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zalando überzeuge mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, der schwer nachzubauen sei./mis/rob/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Overweight
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
25.25 €
Abst. Kursziel*:
38.61%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
26.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
Analyst Name::
Sarah Roberts
KGV*:
-
