Zalando 23.20 CHF 1.31% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Anne Critchlow hielt am Samstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht an ihrer Kaufempfehlung für den Modehändler fest. 2026 bleibe ein Übergangsjahr mit der Optimierung des Logistik-Netzwerks und der Restrukturierung von About You. Sie rechnet aber weiterhin mit strukturellem Wachstum./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 14:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.