Zalando Aktie
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
07.11.2025 12:20:52
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht untermauere die Wachstumsstory des Onlinehändlers, sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch anderen Händlern, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. Zalando-Aktien bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.92 €
|
Abst. Kursziel*:
91.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.98%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
