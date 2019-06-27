Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebit) für die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege 3 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Frederick Wild in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für das Jahr liege er indes knapp darüber. Die Aktie des Onlinehändlers bleibe eine der besten Wachstumswetten in der europäischen Branche./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.32 € 		Abst. Kursziel*:
17.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.96%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

