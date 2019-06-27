Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
42.30CHF
-0.11CHF
-0.26 %
27.06.2019
SWX
01.10.2025 14:08:19
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebit) für die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege 3 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Frederick Wild in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für das Jahr liege er indes knapp darüber. Die Aktie des Onlinehändlers bleibe eine der besten Wachstumswetten in der europäischen Branche./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.32 €
|
Abst. Kursziel*:
17.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.96%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|14:08
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
