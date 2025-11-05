NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Outperform" belassen. Der jüngste Kursrutsch könnte auf Nachrichten von OpenEvidence, einem Rivalen der Sparte Clinical Solutions basieren, schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstagabend. So habe das Startup eine Lizenzvereinbarung mit dem National Comprehensive Cancer Network bekannt gegeben. Trotz des Wettbewerbs in dem entsprechenden Markt seien die Kursverluste von Wolters Kluwer aber übertrieben./rob/mis/ag;