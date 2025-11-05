Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Outperform" belassen. Der jüngste Kursrutsch könnte auf Nachrichten von OpenEvidence, einem Rivalen der Sparte Clinical Solutions basieren, schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstagabend. So habe das Startup eine Lizenzvereinbarung mit dem National Comprehensive Cancer Network bekannt gegeben. Trotz des Wettbewerbs in dem entsprechenden Markt seien die Kursverluste von Wolters Kluwer aber übertrieben./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
