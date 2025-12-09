Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
84.26CHF
2.34CHF
2.86 %
13:05:48
BRXC
09.12.2025 10:55:42
Wolters Kluwer Buy
Wolters Kluwer
84.24 CHF 2.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89.16 €
|
Abst. Kursziel*:
40.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.14%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
