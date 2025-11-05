Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte organische Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags sei in den ersten neun Monaten um 6 Prozent gestiegen, was im Vergleich zum 5-prozentigen Anstieg im ersten Halbjahr 2025 eine Verbesserung sei, schrieb Adam Berlin am Mittwoch. Er verwies zudem auf den neuen geplanten Aktienrückkauf von November an bis Februar 2026./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
109.15 €
|
Abst. Kursziel*:
7.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
109.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.65%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
