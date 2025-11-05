Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

102.05
CHF
2.23
CHF
2.23 %
12:17:51
BRXC
05.11.2025 11:15:25

Wolters Kluwer Neutral

Wolters Kluwer
102.05 CHF 2.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte organische Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags sei in den ersten neun Monaten um 6 Prozent gestiegen, was im Vergleich zum 5-prozentigen Anstieg im ersten Halbjahr 2025 eine Verbesserung sei, schrieb Adam Berlin am Mittwoch. Er verwies zudem auf den neuen geplanten Aktienrückkauf von November an bis Februar 2026./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
109.15 € 		Abst. Kursziel*:
7.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
109.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.65%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:15 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
08:28 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
23.10.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
21.10.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
mehr Analysen
