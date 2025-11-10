Wolters Kluwer 88.09 CHF -1.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 175 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Natürlich gebe es hinsichtlich möglicher KI-Konkurrenz mittelfristig einige Fragen bei Informationsdienstleistern, schrieb Nick Dempsey am Freitagabend. Für das gebotene Wachstum und die Widerstandskraft seien die Papiere der Niederländer allerdings zu günstig./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT



