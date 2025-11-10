Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’440 1.2%  SPI 17’169 1.2%  Dow 47’119 0.3%  DAX 23’995 1.8%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’666 1.8%  Gold 4’097 2.4%  Bitcoin 85’738 1.4%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 63.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Automat wird zur Postfiliale: Deutsche Post stellt Hunderte Anträge - DHL-Aktie fester
Suche...

Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

88.09
CHF
-1.45
CHF
-1.62 %
14:45:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 12:55:20

Wolters Kluwer Overweight

Wolters Kluwer
88.09 CHF -1.62%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 175 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Natürlich gebe es hinsichtlich möglicher KI-Konkurrenz mittelfristig einige Fragen bei Informationsdienstleistern, schrieb Nick Dempsey am Freitagabend. Für das gebotene Wachstum und die Widerstandskraft seien die Papiere der Niederländer allerdings zu günstig./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96.76 € 		Abst. Kursziel*:
39.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
94.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.50%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten