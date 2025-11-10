Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
88.09CHF
-1.45CHF
-1.62 %
14:45:17
BRXC
10.11.2025 12:55:20
Wolters Kluwer Overweight
Wolters Kluwer
88.09 CHF -1.62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 175 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Natürlich gebe es hinsichtlich möglicher KI-Konkurrenz mittelfristig einige Fragen bei Informationsdienstleistern, schrieb Nick Dempsey am Freitagabend. Für das gebotene Wachstum und die Widerstandskraft seien die Papiere der Niederländer allerdings zu günstig./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
135.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
96.76 €
|
Abst. Kursziel*:
39.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
94.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.50%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse