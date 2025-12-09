Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

83.97
CHF
2.05
CHF
2.51 %
14:38:43
BRXC
09.12.2025 12:58:55

Wolters Kluwer Overweight

Wolters Kluwer
83.97 CHF 2.51%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern sei zuletzt von Anlegern als "KI-Verlierer" wahrgenommen worden, schrieb Nick Dempsey am Dienstag. Er sieht jedoch gute Gründe, warum sich die klinische KI-Plattform UpToDate gegen neue Angebote in diesem Bereich zur Wehr setzen kann./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
89.92 € 		Abst. Kursziel*:
50.13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
89.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.84%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:58 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
10:55 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
