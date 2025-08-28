|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.09.2025 07:27:06
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer
103.09 CHF -2.83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 148 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sorgen vor KI-Konkurrenz belasteten den Informationsdienstleister deutlich, schrieb Adam Berlin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er geht zwar davon aus, dass Kliniken die Entscheidungshilfe UpToDate der Niederländer weiter abonnieren. Die Preise dürften allerdings unter Druck geraten./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
107.15 €
|
Abst. Kursziel*:
9.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
106.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.08.25