NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 63 auf 62 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den US-Shopping-Riesen an den Aktiensplit angepasst, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Montag vorliegenden Studie./la/he;