NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 123 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Steven Shemesh zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit von Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz, die am Montag in Orlando im US-Bundesstaat Florida begann. Die Neuigkeiten seien konstruktiv. Er hält den Handelskonzern für weiter gut aufgestellt, um von aktuellen Branchentendenzen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu profitieren./rob/tih/mis;