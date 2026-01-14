Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

97.21
CHF
3.12
CHF
3.32 %
09:00:07
BRXC
14.01.2026 11:29:02

Walmart Outperform

Walmart
97.21 CHF 3.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 123 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Steven Shemesh zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit von Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz, die am Montag in Orlando im US-Bundesstaat Florida begann. Die Neuigkeiten seien konstruktiv. Er hält den Handelskonzern für weiter gut aufgestellt, um von aktuellen Branchentendenzen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu profitieren./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 126.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 120.36 		Abst. Kursziel*:
4.69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 120.38 		Abst. Kursziel aktuell:
4.67%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

