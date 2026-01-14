Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 123 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Steven Shemesh zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit von Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz, die am Montag in Orlando im US-Bundesstaat Florida begann. Die Neuigkeiten seien konstruktiv. Er hält den Handelskonzern für weiter gut aufgestellt, um von aktuellen Branchentendenzen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu profitieren./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 126.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 120.36
|
Abst. Kursziel*:
4.69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 120.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.67%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
13.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Abend fester (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)