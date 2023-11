ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der Aufbau eines kanalübergreifenden Vetriebssystems stecke noch in den Kinderschuhen, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der geplante Weg des Einzelhändlers zu Wachstum sei ein langer. Es sei aber einiges an Potenzial zu heben./bek/ajx;