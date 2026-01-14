Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'427 -0.4%  SPI 18'548 -0.3%  Dow 49'442 0.6%  DAX 25'272 -0.3%  Euro 0.9314 -0.1%  EStoxx50 6'016 -0.4%  Gold 4'599 -0.4%  Bitcoin 76'527 -0.3%  Dollar 0.8020 -0.2%  Öl 64.6 1.2% 
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

66.91
CHF
-1.40
CHF
-2.04 %
13:56:05
BRXC
16.01.2026 12:05:57

WACKER CHEMIE Underweight

WACKER CHEMIE
66.91 CHF -2.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Er habe bereits mehrfach betont, dass das Überangebot in China sowie die wachsende Konkurrenz aus dem Reich der Mitte ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Chemiebranche seien, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Maßnahmen im Zuge der Anti-Involutionspolitik der dortigen Staatsführung könnten also ein Game-Changer für die Chemiekonzerne sein. Mit dieser Strategie will China Überkapazitäten in Schlüsselbranchen eindämmen und profitableres Wachstum fördern. Udeshi sieht bei diesem Thema durchwachsene Signale in den vergangenen sechs Monaten. BASF wäre wohl der größte Profiteur eines Abbaus von Überkapazitäten in China selbst. Aber auch Lanxess, Wacker Chemie, Akema, Evonik und Solvay könnten Nutznießer sein. Ob die Politik von Chinas Regierung wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung der europäischen Chemiebranche aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
72.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
71.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

