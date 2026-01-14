WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Er habe bereits mehrfach betont, dass das Überangebot in China sowie die wachsende Konkurrenz aus dem Reich der Mitte ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Chemiebranche seien, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Maßnahmen im Zuge der Anti-Involutionspolitik der dortigen Staatsführung könnten also ein Game-Changer für die Chemiekonzerne sein. Mit dieser Strategie will China Überkapazitäten in Schlüsselbranchen eindämmen und profitableres Wachstum fördern. Udeshi sieht bei diesem Thema durchwachsene Signale in den vergangenen sechs Monaten. BASF wäre wohl der größte Profiteur eines Abbaus von Überkapazitäten in China selbst. Aber auch Lanxess, Wacker Chemie, Akema, Evonik und Solvay könnten Nutznießer sein. Ob die Politik von Chinas Regierung wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung der europäischen Chemiebranche aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
72.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
71.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
13.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07.01.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel wäre eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr heute wert (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der WACKER CHEMIE-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.12.25
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)