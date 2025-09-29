WACKER CHEMIE 60.43 CHF -1.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen des Spezialchemie-Unternehmens zum dritten Quartal erwarte er keine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) rechnet er mit einem Rückgang von 29 Prozent./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





