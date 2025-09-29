Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

60.43
CHF
-0.93
CHF
-1.51 %
29.09.2025
BRXC
30.09.2025 14:17:26

WACKER CHEMIE Halten

WACKER CHEMIE
60.43 CHF -1.51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen des Spezialchemie-Unternehmens zum dritten Quartal erwarte er keine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) rechnet er mit einem Rückgang von 29 Prozent./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
65.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
64.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

