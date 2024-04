HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angehobene Wachstumsprognose für die Mieteinnahmen belege den Druck durch das Unterangebot an Wohnraum in Deutschland./gl/la;