Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’804 -0.1%  SPI 17’593 -0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’778 0.2%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 5’648 -0.1%  Gold 4’152 -0.3%  Bitcoin 73’680 1.3%  Dollar 0.8055 0.2%  Öl 63.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
UBS AG gibt SAP SE-Aktie Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Suche...
Plus500 Depot

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

60.30
CHF
0.06
CHF
0.10 %
07.09.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.11.2025 09:29:35

Vonovia SE Buy

Vonovia
24.51 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Sowohl in einem jüngsten Gespräch als auch auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt habe sich der Immobilienkonzern zu seinen Dekarbonisierungszielen bekannt, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neben der Urbanisierung und dem demographischen Wandel sei dies der dritte Megatrend am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Finanzziele für 2026 erschienen erreichbar./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.28 € 		Abst. Kursziel*:
56.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.25%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse