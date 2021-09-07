Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Sowohl in einem jüngsten Gespräch als auch auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt habe sich der Immobilienkonzern zu seinen Dekarbonisierungszielen bekannt, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neben der Urbanisierung und dem demographischen Wandel sei dies der dritte Megatrend am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Finanzziele für 2026 erschienen erreichbar./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.28 €
|
Abst. Kursziel*:
56.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.25%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
