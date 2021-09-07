Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
60.30CHF
0.06CHF
0.10 %
07.09.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 13:51:04
Vonovia SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia mit einem fairen Aktienwert von 36,60 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Wohnimmobilienkonzern am Freitag einen soliden Neunmonatsbericht. Erste Signale für 2026 stellten weiteres Wachstum in Aussicht./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Kaufen
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
25.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
25.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
|
06.11.25
|Hold für Vonovia SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Vonovia bestätigt Jahresziele und Ausblick für 2026 - Neue Anleihen platziert - Aktie tiefer (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR (Dow Jones)
|
05.11.25
|Vonovia SE-Analyse: Vonovia SE-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert (AWP)
|
05.11.25
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
05.11.25
|DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Vonovia-Chef fordert Reform der Mietpreisbremse (AWP)
Analysen zu Vonovia SE
|13:51
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|60.30
|0.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|
DZ BANK
GEA Halten
|15:29
|
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|15:12
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|14:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
|14:07
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|14:06
|
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight