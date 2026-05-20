Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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20.05.2026
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20.05.2026 12:07:45
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham senkte am Mittwoch nochmals seine Schätzungen für den Nettogewinn des Billigfliegers im Geschäftsjahr 2027 und sprach von turbulenten Zeiten. Er geht nun von nochmals höheren Belastungen durch steigende Treibstoffkosten aus./rob/ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.83 €
|
Abst. Kursziel*:
18.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.41%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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