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Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

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27.05.2026 10:44:30

Akzo Nobel Equal Weight

Akzo Nobel
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem abgelehnten Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die vom weltgrößten Hersteller von Farben und Lacken zurückgewiesene Kaufofferte impliziere einen Aufschlag von rund 39 Prozent zum letzten Schlusskurs der Akzo-Aktie und von rund 22 Prozent zur durchschnittlichen Marktbewertung, schrieb Katie Richards am Mittwoch. Im strategischen Kontext dürfte das Angebot aber als bescheiden angesehen werden./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Equal Weight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
61.48 € 		Abst. Kursziel*:
-23.55%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
62.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.44%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
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10:44 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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