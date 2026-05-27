Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe sich angesichts eines Wachstums der MSD-Sparte von 6 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis im ersten Quartal weitgehend zuversichtlich gezeigt, das Umsatzziel für 2026 zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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