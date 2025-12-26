Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’630 -0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9295 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’516 0.8%  Bitcoin 68’704 -0.1%  Dollar 0.7901 0.3%  Öl 61.2 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018
Top News
Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Cembra-Aktie fester: CEO hält an steigenden Dividenden bei höherer Profitabilität fest
Suche...
eToro entdecken

U.S. Global Investors Aktie 493595 / US9029521005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 26.12.2025 17:59:30

Börsianer warten auf Impulse: NASDAQ Composite wenig verändert

Börsianer warten auf Impulse: NASDAQ Composite wenig verändert

Der NASDAQ Composite gönnt sich am fünften Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Donegal Grou b
14.51 USD -22.86%
Kaufen Verkaufen

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.00 Prozent fester bei 23’613.63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.138 Prozent auf 23’645.91 Punkte an der Kurstafel, nach 23’613.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’567.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’665.15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.696 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 23’214.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’484.07 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 26.12.2024, einen Stand von 20’020.36 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.47 Prozent. Bei 24’019.99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 7.16 Prozent auf 374.14 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.28 Prozent auf 4.63 USD), Richardson Electronics (+ 2.36 Prozent auf 10.85 USD), PDF Solutions (+ 1.70 Prozent auf 29.23 USD) und US Global Investors (+ 1.66 Prozent auf 2.45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-8.00 Prozent auf 14.72 USD), Sangamo Therapeutics (-5.30 Prozent auf 0.42 USD), inTest (-4.93 Prozent auf 7.14 USD), Nissan Motor (-4.60 Prozent auf 2.39 USD) und Volvo (B) (-4.17 Prozent auf 31.05 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’856’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.32 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten