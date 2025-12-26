Börsianer warten auf Impulse: NASDAQ Composite wenig verändert

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.00 Prozent fester bei 23’613.63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.138 Prozent auf 23’645.91 Punkte an der Kurstafel, nach 23’613.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’567.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’665.15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.696 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 23’214.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’484.07 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 26.12.2024, einen Stand von 20’020.36 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.47 Prozent. Bei 24’019.99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 7.16 Prozent auf 374.14 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.28 Prozent auf 4.63 USD), Richardson Electronics (+ 2.36 Prozent auf 10.85 USD), PDF Solutions (+ 1.70 Prozent auf 29.23 USD) und US Global Investors (+ 1.66 Prozent auf 2.45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-8.00 Prozent auf 14.72 USD), Sangamo Therapeutics (-5.30 Prozent auf 0.42 USD), inTest (-4.93 Prozent auf 7.14 USD), Nissan Motor (-4.60 Prozent auf 2.39 USD) und Volvo (B) (-4.17 Prozent auf 31.05 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’856’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.32 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch