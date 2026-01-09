Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volkswagen (VW) vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
103.45 €
|
Abst. Kursziel*:
20.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
103.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.60%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:45
|Barclays Capital bescheinigt Overweight für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|95.49
|0.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|08:58
|
Jefferies & Company Inc.
Stellantis Buy
|08:58
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|08:56
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Hold
|08:54
|
Jefferies & Company Inc.
BMW Hold
|08:54
|
Barclays Capital
Renault Overweight