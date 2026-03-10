Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
81.50CHF
2.50CHF
3.16 %
10:46:49
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.03.2026 08:54:45
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
81.86 CHF 1.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Positiv habe der Automobilhersteller mit den operativen Barmitteln überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu hätten niedrigere Kapitalausgaben sowie die Auflösung von Betriebskapital beigetragen./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
91.04 €
|
Abst. Kursziel*:
53.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.70%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
10:02
|DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:45
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
09:30
|JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28