Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 1.1%  SPI 18’231 1.5%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’946 2.3%  Euro 0.9031 -0.1%  EStoxx50 5’820 2.4%  Gold 5’180 0.7%  Bitcoin 54’855 3.0%  Dollar 0.7757 -0.2%  Öl 91.0 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie
BioNTech-Aktie im Sinkflug: Rote Zahlen in Q4 und Geschäftsjahr 2025 - Gründer verlassen Konzern
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

80.50
CHF
1.50
CHF
1.90 %
12:15:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 10:10:25

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

Volkswagen
81.44 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman hob in seiner am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion hervor, dass die positive Überraschung beim Barmittelzufluss im vergangenen Jahr qualitativ guten Faktoren wie dem Rückgang von Lagerbeständen, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben geschuldet sei. Enttäuscht hätten dagegen das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Ausblick auf 2026./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
91.24 € 		Abst. Kursziel*:
18.37%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.00%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?