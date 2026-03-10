Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman hob in seiner am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion hervor, dass die positive Überraschung beim Barmittelzufluss im vergangenen Jahr qualitativ guten Faktoren wie dem Rückgang von Lagerbeständen, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben geschuldet sei. Enttäuscht hätten dagegen das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Ausblick auf 2026./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
108.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
91.24 €
Abst. Kursziel*:
18.37%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
90.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.00%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
