Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
139.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
91.24 €
|
Abst. Kursziel*:
52.35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.44%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81.00
|2.53%
