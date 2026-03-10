Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

10.03.2026 10:11:13

Volkswagen (VW) vz Outperform

Volkswagen
81.44 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Autobauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und breite Zielspannen für 2026 ausgegeben, schrieb Tom Narayan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Wolfsburger seien mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz positioniert. Zudem scheine sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis (Ebit) sowie für den Barmittelzufluss im Autogeschäft lägen indes unter den Konsensprognosen./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
139.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
91.24 € 		Abst. Kursziel*:
52.35%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
90.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.44%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

