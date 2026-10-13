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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

62.62
CHF
0.62
CHF
1.00 %
17:30:00
SWX
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13.10.2026 20:55:42

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
64.18 CHF 1.01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 78 Milliarden Euro, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Bei der anschließenden Telefonkonferenz dürfte es darum gehen, über die Wertberichtigungen hinauszuschauen und sich ein Bild von der Ertrags- und Cashflow-Entwicklung des Autobauers im kommenden Geschäftsjahr zu machen. Chancen könnten sich aus der Stärke des China-Geschäfts und der Fähigkeit ergeben, bewährte Verfahren aus China nach Europa zu übertragen. Dadurch werde VW technologisch insgesamt wettbewerbsfähiger./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
68.64 € 		Abst. Kursziel*:
60.26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
68.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.76%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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