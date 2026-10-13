Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 78 Milliarden Euro, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Bei der anschließenden Telefonkonferenz dürfte es darum gehen, über die Wertberichtigungen hinauszuschauen und sich ein Bild von der Ertrags- und Cashflow-Entwicklung des Autobauers im kommenden Geschäftsjahr zu machen. Chancen könnten sich aus der Stärke des China-Geschäfts und der Fähigkeit ergeben, bewährte Verfahren aus China nach Europa zu übertragen. Dadurch werde VW technologisch insgesamt wettbewerbsfähiger./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
68.64 €
|
Abst. Kursziel*:
60.26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
68.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.76%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
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17:58
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15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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11:58
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|62.62
|1.00%
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