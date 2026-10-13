Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’003 0.9%  SPI 19’816 0.8%  Dow 52’248 0.8%  DAX 25’306 0.1%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 6’183 -0.3%  Gold 4’176 0.1%  Bitcoin 69’198 1.5%  Dollar 0.8323 -0.3%  Öl 105.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Citigroup-Aktie gesucht: Wachstum stärker als erwartet
Nestlé-Aktie in Grün: Wasserdeal erhält EU-Genehmigung
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Roche-Aktie gefragt: Stärkung von Pipeline gegen Fettleibigkeit mit Lizenzabkommen
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

64.04
CHF
2.04
CHF
3.29 %
14:48:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 13:11:56

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
63.76 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
68.52 € 		Abst. Kursziel*:
60.54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58.59%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:11 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
29.09.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen