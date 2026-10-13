Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
68.52 €
|
Abst. Kursziel*:
60.54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.59%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|DAX-Handel aktuell: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
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09:28
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12.10.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|63.66
|2.68%
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