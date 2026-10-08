Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.60 €
|
Abst. Kursziel*:
3.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
68.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.43%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
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|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
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|Bernstein Research
|22.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
|22.09.26
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