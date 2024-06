NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen mit einem Kursziel von 136 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die mögliche Milliardeninvestition in Rivian lasse die vergleichsweise geringen 700 Millionen US-Dollar in Xpeng in ganz anderem Licht erscheinen, schrieb Analyst Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er begrüßt die Partnerwahl der Wolfsburger./ag/tih;