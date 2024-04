NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Wolfsburger fühlten den "Need für China Speed", schrieb Analyst Stephen Reitman am Montagmorgen zum jüngsten China-Kapitalmarkttag. Die Veranstaltung habe allerdings ungefähr so viele Fragen aufgeworfen wie beantwortet./ag/ajx;