Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
90.70 €
Abst. Kursziel*:
21.28%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
90.42 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.65%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
07:49
|VW: Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen (Spiegel Online)
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
09.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
09.03.26