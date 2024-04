FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einem Kapitalmarkttag in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Kurzfristig gesehen habe die Investorenveranstaltung nicht viel Raum für Optimismus hinsichtlich der operativen Entwicklung im Reich der Mitte gegeben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;