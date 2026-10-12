Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.36 €
|
Abst. Kursziel*:
75.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.70%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
11.10.26
|VW chief calls for France and Germany to co-operate on China car fightback (Financial Times)
|
11.10.26
|VW chief calls for France and Germany to co-operate on China car fightback (Financial Times)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|63.46
|2.32%
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