Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
95.49CHF
0.51CHF
0.54 %
09:00:11
BRXC
09.01.2026 08:58:23
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
95.48 CHF 0.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103.45 €
|
Abst. Kursziel*:
35.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.07%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
09:45
|Barclays Capital bescheinigt Overweight für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|95.49
|0.54%
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|08:58
|
Jefferies & Company Inc.
Stellantis Buy
|08:58
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|08:56
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Hold
|08:54
|
Jefferies & Company Inc.
BMW Hold
|08:54
|
Barclays Capital
Renault Overweight