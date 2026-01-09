Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103.45 € 		Abst. Kursziel*:
35.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.07%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

